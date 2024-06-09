Кто может досрочно уйти на пенсию

Мужчины могут выходить на пенсию при условии наличия общего страхового стажа не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев должны быть проведены на тяжелых или вредных работах.

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Женщины имеют право на пенсию при общем страховом стаже не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет на тяжелых или вредных работах.

Есть особые правила досрочного выхода на пенсию для женщин, рожденных в 1970 году и старше. Они достигают пенсионного возраста в соответствии со следующим графиком:

54 года для женщин, рожденных с 1 октября 1968 года по 31 марта 1969 года;

54 года и 6 месяцев для тех, кто родился с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года;

55 лет для женщин, рожденных с 1 октября 1969 года по 31 декабря 1970 года.

Какие условия выхода на пенсию учителей за выслугу лет

С 1 апреля 2024 года в Украине вступили в силу новые правила для выхода на пенсию за выслугу лет для педагогических работников. Согласно закону "О пенсионном обеспечении", для получения пенсии учителям необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь возраста 55 лет.

Важно! Ранее педагоги могли выходить на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту. Однако есть определенные исключения для тех, кто до 1 января 2016 года уже накопил определенный педагогический стаж.

Лицам, которые имели педагогический стаж до 1 января 2016 года, сохраняется право на выход на пенсию за выслугу лет без ограничения возрастных критериев. Это касается, в частности, учителей, которые до 1 апреля 2015 года накопили не менее 25 лет стажа.

Пенсионный стаж для выхода на пенсию за выслугу лет постепенно растет в соответствии со следующими критериями: