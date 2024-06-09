Хто може достроково піти на пенсію

Чоловіки можуть виходити на пенсію за умови наявності загального страхового стажу не менше 30 років, з яких не менше 12 років і 6 місяців мають бути проведені на важких або шкідливих роботах.

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Жінки мають право на пенсію при загальному страховому стажі не менше 25 років, з яких не менше 10 років на важких чи шкідливих роботах.

Є особливі правила щодо дострокового виходу на пенсію для жінок, народжених у 1970 році та старших. Вони досягають пенсійного віку відповідно до наступного графіка:

54 роки для жінок, народжених з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;

54 роки та 6 місяців для тих, хто народився з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;

55 років для жінок, народжених з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

Які умови виходу на пенсію вчителів за вислугу років

З 1 квітня 2024 року в Україні набули чинності нові правила для виходу на пенсію за вислугу років для педагогічних працівників. Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення", для отримання пенсії вчителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягнути віку 55 років.

Важливо! Раніше педагоги могли виходити на пенсію за вислугу років без обмежень за віком. Проте є певні винятки для тих, хто до 1 січня 2016 року вже накопичив певний педагогічний стаж.

Особам, які мали педагогічний стаж до 1 січня 2016 року, зберігається право на вихід на пенсію за вислугу років без обмеження вікових критеріїв. Це стосується, зокрема, вчителів, які до 1 квітня 2015 року накопичили не менше 25 років стажу.

Пенсійний стаж для виходу на пенсію за вислугу років поступово зростає відповідно до таких критеріїв: