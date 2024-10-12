Почему пенсионеру могут не предоставить доплаты к пенсии

Как сообщают в ПФУ, если до 65 лет лицо не набрало хотя бы 15 лет стажа, пенсия и доплаты не назначаются. Зато можно получить социальную пенсию, которая зависит от прожиточного минимума и дохода семьи, но не превышает 3 028 гривен.

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Дело в том, что некоторые украинцы могут не получить пенсию из-за недостаточного стажа. По данным ПФУ, минимальные требования для выхода на пенсию в этом году следующие:

в 60 лет - 31 год стажа;

в 63 года - 21 год стажа;

в 65 лет - 15 лет стажа.

В то же время минимальные выплаты для пенсионеров осенью 2024 года следующие: