Почему пенсионеру могут не предоставить доплаты к пенсии
Как сообщают в ПФУ, если до 65 лет лицо не набрало хотя бы 15 лет стажа, пенсия и доплаты не назначаются. Зато можно получить социальную пенсию, которая зависит от прожиточного минимума и дохода семьи, но не превышает 3 028 гривен.
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Дело в том, что некоторые украинцы могут не получить пенсию из-за недостаточного стажа. По данным ПФУ, минимальные требования для выхода на пенсию в этом году следующие:
- в 60 лет - 31 год стажа;
- в 63 года - 21 год стажа;
- в 65 лет - 15 лет стажа.
В то же время минимальные выплаты для пенсионеров осенью 2024 года следующие:
- 2 980 гривен получают пенсионеры до 70 лет при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин;
- 2 980 гривен – лица с инвалидностью І группы независимо от возраста и стажа;
- 3 240 гривен – пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет при наличии 30/35 лет стажа;
- 3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет с 20/25 годами стажа;
- 3 370 гривен – пенсионеры старше 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет.