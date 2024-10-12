Чому пенсіонеру можуть не надати доплати до пенсії

Як повідомляють у ПФУ, якщо до 65 років особа не набрала хоча б 15 років стажу, пенсія і доплати не призначаються. Натомість можна отримати соціальну пенсію, яка залежить від прожиткового мінімуму і доходу родини, але не перевищує 3 028 гривень.

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Річ у тім, що деякі українці можуть не отримати пенсію через недостатній стаж. За даними ПФУ, мінімальні вимоги для виходу на пенсію цього року такі:

у 60 років — 31 рік стажу;

у 63 роки — 21 рік стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Водночас мінімальні виплати для пенсіонерів восени 2024 року наступні: