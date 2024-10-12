Чому пенсіонеру можуть не надати доплати до пенсії
Як повідомляють у ПФУ, якщо до 65 років особа не набрала хоча б 15 років стажу, пенсія і доплати не призначаються. Натомість можна отримати соціальну пенсію, яка залежить від прожиткового мінімуму і доходу родини, але не перевищує 3 028 гривень.
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Річ у тім, що деякі українці можуть не отримати пенсію через недостатній стаж. За даними ПФУ, мінімальні вимоги для виходу на пенсію цього року такі:
- у 60 років — 31 рік стажу;
- у 63 роки — 21 рік стажу;
- у 65 років — 15 років стажу.
Водночас мінімальні виплати для пенсіонерів восени 2024 року наступні:
- 2 980 гривень отримують пенсіонери до 70 років за наявності 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків;
- 2 980 гривень – особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу;
- 3 240 гривень – пенсіонери віком від 70 до 80 років за наявності 30/35 років стажу;
- 3 370 гривень – пенсіонери від 80 років із 20/25 роками стажу;
- 3 370 гривень – пенсіонери старші 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж 30/35 років.