Какие условия для выхода на пенсию

Правительство установило минимумы стажа, которые необходимы для выхода на пенсию. Этот показатель напрямую зависит от возраста.

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В этом году украинцам нужно иметь:

для выхода на пенсию в 60 лет – минимум 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Как изменится ситуация в следующем году

До 2028 года минимумы стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут расти. Для 65 лет этот показатель останется без изменений.

Чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, в последующие годы нужно иметь:

в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

В 63 года: