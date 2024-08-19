Які умови для виходу на пенсію

Уряд встановив мінімуми стажу, які необхідні для виходу на пенсію. Цей показник прямо залежить від віку.

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Цьогоріч українцям потрібно мати:

для виходу на пенсію у 60 років – мінімум 31 рік страхового стажу;

у 63 роки – 21 рік страхового стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Як зміниться ситуація у наступному році

До 2028 року мінімуми стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки щорічно зростатимуть. Для 65 років цей показник буде без змін.

Аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, у наступні роки потрібно мати:

у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

У 63 роки: