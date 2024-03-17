Что будет с курсом

Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу отметил, что разница между курсами межбанка и наличным сейчас минимальна. Курсовые колебания хоть и будут происходить, однако, назвать значительными их нельзя.

Читайте также Доллар растет до 39 гривен: какой официальный курс 14 марта

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Дальнейшее уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка пока пока маловероятно, поскольку курсообразование на наличном рынке формируется на основе курсов межбанка. Объединение курсов может произойти только в случае, если на наличном рынке предложение будет превалировать над спросом.

Ежедневные курсовые изменения будут на уровне:

на межбанке они не превысят 0,1 – 0,2 гривны;

на наличном рынке в банках они будут составлять до 0,3 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривен.

При этом, коридоры курсовых колебаний после 20 марта будут следующие:

на межбанке: 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро;

на наличном рынке: 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Какой будет ситуация на валютном рынке

По мнению банкира, на валютном рынке, в течение следующей недели, ситуация будет стабильной Больше всего на это будет влиять вероятный рост спроса.

Курсовые колебания будут "естественными": валютные изменения не будут иметь разрушительных последствий для рынка,

– считает Лесовой

Банкир отмечает, что размер валютных интервенций, которые осуществит регулятор, будет на уровне 500 – 600 миллионов долларов в неделю. При этом, ситуация на наличном рынке сформируется под влиянием межбанка с добавлением комиссии.