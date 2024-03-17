Що буде з курсом

Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу зазначив, що різниця між курсами міжбанку і готівковим зараз мінімальна. Курсові коливання хоч і будуть відбуватися, однак, назвати значними їх не можна.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Подальше зменшення різниці між курсами міжбанку і готівкового ринку наразі поки що малоймовірне, оскільки курсоутворення на готівковому ринку формується на основі курсів міжбанку. Об'єднання курсів може статися тільки у випадку, якщо на готівковому ринку пропозиція превалюватиме над попитом.

Щоденні курсові зміни будуть на рівні:

на міжбанку вони не перевищать 0,1 – 0,2 гривні;

на готівковому ринку у банках вони складатимуть до 0,3 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривень.

При цьому, коридори курсових коливань після 20 березня будуть такі:

на міжбанку: 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро;

на готівковому ринку: 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

Якою буде ситуація на валютному ринку

На думку банкіра, на валютного ринку протягом наступного тижня ситуація буде стабільною Найбільше на це впливатиме імовірне зростання попиту.

Курсові коливання будуть "природними": валютні зміни не матимуть руйнівних наслідків для ринку,

– вважає Лєсовий

Банкір наголошує, що розмір валютних інтервенцій, які здійснюватиме регулятор, буде на рівні 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень. При цьому, ситуація на готівковому ринку формуватиметься під впливом міжбанку з додаванням комісії.