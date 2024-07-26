Курс валют в банках
- По состоянию на утро 26 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,10 гривны (-10 копеек против 25 июля), а продажа – 41,60 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 44,60 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 45,25 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,45 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,55 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают по 45 гривен (-13 копеек), а продают за 45,20 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,81 гривны (-18 копеек), а продают – за 41,54 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 44,44 гривны (-27 копеек), а продажа – 45,37 гривны (+6 копеек).
Каким будет курс в конце 2024 года
Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что в первой половине 2024 года в Украину "зашло" 13,8 миллиарда долларов от партнеров. Уже во второй половине ожидается, что сумма достигнет более 24 миллиардов долларов помощи.
Основным риском девальвации считается задержка с приходом помощи от США, которая никак не придет. Но уже на этой неделе появилась информация, что можно ожидать в ближайшее время транш в размере 3,9 миллиарда долларов, который с одной стороны улучшит платежный баланс и увеличит валютные резервы.
Как добавляет Монин, в конце года при таких обстоятельствах можно ожидать, что курс ориентировочно будет достигать 42 гривен за валюту.