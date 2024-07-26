Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,10 гривны (-10 копеек против 25 июля), а продажа – 41,60 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 44,60 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 45,25 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,45 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,55 гривны (-7 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают по 45 гривен (-13 копеек), а продают за 45,20 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,81 гривны (-18 копеек), а продают – за 41,54 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,44 гривны (-27 копеек), а продажа – 45,37 гривны (+6 копеек).

Каким будет курс в конце 2024 года

Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что в первой половине 2024 года в Украину "зашло" 13,8 миллиарда долларов от партнеров. Уже во второй половине ожидается, что сумма достигнет более 24 миллиардов долларов помощи.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Основным риском девальвации считается задержка с приходом помощи от США, которая никак не придет. Но уже на этой неделе появилась информация, что можно ожидать в ближайшее время транш в размере 3,9 миллиарда долларов, который с одной стороны улучшит платежный баланс и увеличит валютные резервы.

Как добавляет Монин, в конце года при таких обстоятельствах можно ожидать, что курс ориентировочно будет достигать 42 гривен за валюту.

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