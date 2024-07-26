Курс валют у банках

Станом на ранок 26 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,10 гривні (-10 копійок проти 25 липня), а продаж – 41,60 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,60 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 45,25 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,45 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,55 гривні (-7 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 45 гривень (-13 копійок), а продають за 45,20 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,81 гривні (-18 копійок), а продають – за 41,54 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,44 гривні (-27 копійок), а продаж – 45,37 гривні (+6 копійок).

Яким буде курс наприкінці 2024 року

Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що у першій половині 2024 року в Україну "зайшло" 13,8 мільярда доларів від партнерів. Вже у другій половині очікується, що сума сягне понад 24 мільярдів доларів допомоги.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Основним ризиком девальвації вважається затримка з приходом допомоги від США, яка ніяк не прийде. Але вже цього тижня з'явилася інформація, що можна очікувати найближчим часом транш у розмірі 3,9 мільярда доларів, який з одного боку покращить платіжний баланс і збільшить валютні резерви.

Як додає Монін, наприкінці року за таких обставин можна очікувати, що курс орієнтовно сягатиме 42 гривень за валюту.

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