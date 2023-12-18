Что происходит с курсом доллара

Согласно макроэкономическому мониторингу Украины Института экономических исследований и политических консультаций, в течение декабря курс оставался стабильным, на уровне 36 – 36,4 гривны за доллар. При этом вероятные колебания возможны в первую очередь из-за фактора сезонности.

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14 декабря 2023 доллар достиг 37 гривен. Это произошло из-за обесценивания гривны.

Этому могло способствовать уменьшение импорта через блокаду грузовиков на западной границе Украины и уменьшение капитальных расходов бюджета,

– говорится в сообщении МЭМА

Следует сказать, что НБУ активно работает над тем, чтобы поддержать гривну. Для этого только в течение ноября было потрачено 2,45 миллиарда долларов. Для сравнения, в октябре это значение было на уровне 3,34 миллиарда долларов. При этом средний показатель в период с января по сентябрь 2023 года составляет 2,16 миллиарда долларов.

Увеличение гибкости курса побудило банки активизировать свои операции на межбанковском рынке: их объем вырос до 2,09 миллиарда долларов в ноябре против 0,86 миллиарда долларов в среднем в январе-сентябре, но объемы оставались существенно меньше довоенных (9,8 миллиарда долларов в среднем за месяц 2021 года),

– сообщают эксперты МЭМА

Заметьте! Во время брифинга, глава НБУ Андрей Пышный уточнил, что рост курса на межбанке можно объяснить как сезонностью, так и закупками импорта.