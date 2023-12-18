Що відбувається з курсом долара

Відповідно до макроекономічного моніторингу України Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, протягом грудня курс залишався стабільним, на рівні 36 – 36,4 гривні за долар. При цьому, імовірні коливання можливі у першу чергу через фактор сезонності.

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14 грудня 2023 року долар сягнув 37 гривень. Це сталося через знецінення гривні.

Цьому могло сприяти зменшення імпорту через блокаду вантажівок на західному кордоні України та зменшення капітальних видатків бюджету,

– йдеться у повідомленні МЕМУ

Варто сказати, що НБУ активно працює над тим, аби підтримати гривню. Для цього, лише протягом листопада було витрачено 2,45 мільярда доларів. Для порівняння, у жовтні це значення було на рівні 3,34 мільярда доларів. При цьому, середній показник у період з січня по вересень 2023 року становить 2,16 мільярда доларів.

Збільшення гнучкості курсу спонукало банки активізувати свої операції на міжбанківському ринку: їх обсяг зріс до 2,09 мільярдів доларів у листопаді проти 0,86 мільярда доларів в середньому у січні-вересні, але обсяги залишались суттєво меншими за довоєнні (9,8 мільярда доларів в середньому за місяць 2021 року),

– повідомляють експерти МЕМУ

Зауважте! Під час брифінгу, голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що зростання курсу на міжбанку можна пояснити як сезонністю, так і закупівлями імпорту.