Курс валют в банках
По данным Минфина, 2 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,20 гривен (без изменений с пятницы), а купить за 40,80 гривны (также без изменений). Наличное евро банки покупают за 42 гривны (без изменений), а продают в среднем за 42,85 гривны (+8 копеек).
Курс в обменниках Украины
В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,50 гривен (+10 копеек), а продают – за 40,95 гривен (+14 копеек), по данным finance.ua.
Евро колеблется на уровне: покупка – 42,41 гривны (+6 копеек), а продажа – 42,94 гривны (+14 копеек).
Курс на черном рынке
На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 грн (без изменений), а продажа – 40,90 грн (+10 копеек).
Евро покупают по 42,55 гривны (+15 копеек), а продают по 42,88 гривны (+18 копеек).
Каким будет курс этой недели
- По словам банкира Анны Золотько, в первые дни 2023 года на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту. Стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 40,2 – 41,2 гривны.
- По мнению банкира Германа Марченко, в начале января на валютном рынке будет сохраняться стабильная ситуация, а значит, курс останется на нынешнем уровне. Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за доллар.