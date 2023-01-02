Курс валют в банках

По данным Минфина, 2 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,20 гривен (без изменений с пятницы), а купить за 40,80 гривны (также без изменений). Наличное евро банки покупают за 42 гривны (без изменений), а продают в среднем за 42,85 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,50 гривен (+10 копеек), а продают – за 40,95 гривен (+14 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 42,41 гривны (+6 копеек), а продажа – 42,94 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 грн (без изменений), а продажа – 40,90 грн (+10 копеек).

Евро покупают по 42,55 гривны (+15 копеек), а продают по 42,88 гривны (+18 копеек).

Каким будет курс этой недели