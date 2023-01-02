Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривень (без змін з п'ятниці), а купити за 40,80 гривні (також без змін). Готівкове євро банки купують за 42 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,85 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,50 гривні (+10 копійок), а продають – за 40,95 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 42,41 гривні (+6 копійок), а продаж – 42,94 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (без змін), а продаж – 40,90 гривні (+10 копійок).

Євро купують по 42,55 гривні (+15 копійок), а продають за 42,88 гривні (+18 копійок).

Яким буде курс цього тижня