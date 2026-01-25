Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 25 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,97 гривны (+2 копейки) и продажа по 43,39 гривны (-1 копейка).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,38 гривны (+1 копейка), а продать – по 43,40 гривны (-8 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,75 гривны (-11 копеек), а продают – по 43,57 гривны (+2 копейки).

Что будет с гривной дальше?

Хотя ситуацию на валютном рынке Украины регулирует Нацбанк, в более широком измерении на ее развитие влияют колебания пары евро-доллар, что в значительной степени зависят от геополитики, объемы внешнего финансирования, ход событий на фронте и состояние энергосистемы, а также вероятность прекращения боевых действий и подписания мирного соглашения.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, для Украины январь – один из девальвационных месяцев, тогда как со второй декады февраля начинается тренд по укреплению гривны. "Это исторические тенденции, которые у нас есть, поэтому сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация", – добавил эксперт в комментарии 24 Каналу.

Более того, не стоит отбрасывать сценарии, при которых курс доллара и евро может снова опуститься ниже 43 и 50 гривен соответственно. В частности, потенциал для стабилизации по крайней мере одной из валют на определенном уровне сохраняется, учитывая динамику пары евро-доллар.