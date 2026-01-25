Який курс валют у банках?

Станом на ранок 25 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,97 гривні (+2 копійки) і продаж по 43,39 гривні (-1 копійка).

Купівля євро проходить по 50,40 гривні (без змін), а продаж – по 51 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,38 гривні (+1 копійка), а продати – по 43,40 гривні (-8 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 50,92 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,15 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,75 гривні (-11 копійок), а продають – по 43,57 гривні (+2 копійки).

Євро купують по 50,30 гривні (-15 копійок), а продають – по 51,37 гривні (+11 копійок).

Що буде з гривнею далі?

Хоча ситуацію на валютному ринку України регулює Нацбанк, у ширшому вимірі на її розвиток впливають коливання пари євро-долар, що значною мірою залежать від геополітики, обсяги зовнішнього фінансування, перебіг подій на фронті та стан енергосистеми, а також ймовірність припинення бойових дій і підписання мирної угоди.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, для України січень – один з девальваційних місяців, тоді як з другої декади лютого починається тренд з укріплення гривні. "Це історичні тенденції, які в нас є, тому зараз будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація", – додав експерт в коментарі 24 Каналу.

Ба більше, не варто відкидати сценарії, за яких курс долара та євро може знову опуститися нижче 43 і 50 гривень відповідно. Зокрема, потенціал для стабілізації принаймні однієї з валют на певному рівні зберігається з огляду на динаміку пари євро-долар.