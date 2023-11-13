Что будет с курсом доллара

По мнению Александра Охрименко, пока НБУ будет поддерживать безналичный курс, гривня и дальше будет укрепляться.

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Александр Охрименко Президент Украинского аналитического центра Пока Нацбанк будет продавать достаточное количество валюты на межбанковском рынке, поддерживая безналичный курс, на наличном рынке также следует ожидать, что гривня продолжит укрепляться. Ненамного, на 10 копійок в неделю, но для доллара тренд на следующие семь дней останется нисходящим.

А вот Андрей Шевчишин объяснил, что валютный рынок не отреагировал на принятие госбюджета на 2024 год, потому что заложенный курс является расчетным и не совпадает с реальным, потому что завышен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Рынок живет сегодняшним днем, реагируя на спрос и предложение валюты. Разница между безналичным и наличным курсом значительна, банки почти без ограничений могут покупать на межбанке валюту и конвертировать ее в кэш, зарабатывая свыше гривны на каждом проданном наличном долларе. Кстати, Нацбанк на днях принял постановление, которым вдвое со 180 до 90 дней уменьшил срок расчета экспортеров с госбюджетом в виде налогов в валюте.

Он считает, что это должно увеличить предложение валюты на рынке, но, несмотря на это, курс доллара не будет снижаться. Скорее всего, НБУ снизит валютные интервенции и ситуация не изменится.

Однако Олег Пендзин выразил противоположное мнение, что курс доллара все же станет дорожать. Конечно это не произойдет в ближайшие дни, все зависит от неопределенности объемов помощи от международных партнеров.

Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Не утверждено более 70% нужной суммы помощи, это 29 миллиардов долларов, подтверждены лишь около 14 миллиардов. Для сравнения: на следующий год в госбюджете Украины запланировано 43 миллиарда долларов на военные расходы. Поэтому по пессимистическому сценарию индикативный курс в 40,7 гривны за доллар может стать реальным и даже больше. По оптимистическому сценарию – получим еще минимум пол года стабильности

Он подчеркнул, что Бюджет-2024 год был принят очень быстро потому, что его наполнение в основном зависит от объемов помощи с которой сложности. Грубо говоря пока нечего "делить", а когда будет - госбюджет пересмотрят. А сейчас это еще один аргумент для переговоров с международными партнерами.

Курс доллара 13 ноября

За выходные курс доллара несколько увеличился. В общей сложности рост составил от 3 до 8 копеек, но покупка в обменниках упала на 4 копеек.