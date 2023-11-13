Що буде з курсом долара

На думку Олександра Охріменка, поки НБУ підтримуватиме безготівковий курс, гривня й надалі зміцнюватиметься.

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Олександр Охріменко Президент Українського аналітичного центру Доки Нацбанк продаватиме достатню кількість валюти на міжбанківському ринку, підтримуючи безготівковий курс, то на готівковому ринку також варто очікувати, що гривня продовжить зміцнюватися. Ненабагато, на 10 копійок на тиждень, але для долара тренд на наступні сім днів залишиться низхідним.

А от Андрій Шевчишин пояснив, що валютний ринок не відреагував на ухвалення держбюджету на 2024 рік, тому що закладений курс є розрахунковим і не збігається з реальним, бо є завищеним.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Ринок живе сьогоднішнім днем, реагуючи на попит та пропозицію валюти. Різниця між безготівковим і готівковим курсом значна, банки майже без обмежень можуть купувати на міжбанку валюту і конвертувати її у кеш, заробляючи понад гривню на кожному проданому готівковому доларі. До речі, Нацбанк днями ухвалив постанову, якою удвічі, з 180 до 90 днів, зменшив термін розрахунку експортерів з держбюджетом у вигляді податків у валюті.

Він вважає, що це повинно збільшити пропозицію валюти на ринку, але попри це курс долара не знижуватиметься. Швидше за все, НБУ зменшить валютні інтервенції й ситуація не зміниться.

Проте Олег Пендзин висловив протилежну думку, що курс долара все ж почне дорожчати. Звісно це не станеться найближчими днями, усе залежить від невизначеності щодо обсягів допомоги від міжнародних партнерів.

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Не затверджено понад 70% потрібної суми допомоги, це 29 мільярдів доларів, є підтвердженими лише близько 14 мільярдів. Для порівняння: на наступний рік у держбюджеті України заплановано 43 мільярди доларів на військові витрати. Тому за песимістичним сценарієм індикативний курс у 40,7 гривні за долар може стати реальним і навіть більшим. За оптимістичним сценарієм – отримаємо ще мінімум пів року стабільності

Він наголосив, що Бюджет-2024 рік був ухвалений дуже швидко тому, що його наповнення здебільшого залежить від обсягів допомоги з якою є складнощі. Грубо кажучи поки що немає чого "ділити", а коли буде – держбюджет переглянуть. А нині це просто ще один аргумент для переговорів з міжнародними партнерами.

Курс долара 13 листопада

За вихідні курс долара дещо збільшився. Загалом зростання склало від 3 до 8 копійок, але купівля в обмінниках впала на 4 копійок.