Курс в середине октября

В разговоре с 24 Каналом, банкир Анна Золотько рассказала, что волнения на рынке валют были вызваны многими факторами. В общей сложности, за первую неделю октября украинцы приобрели с помощью безналичных каналов – 85 миллионов долларов.

Читайте также Какие выплаты и помощь получают ВПЛ в октябре

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение этой недели я ожидаю умеренного снижения стоимости иностранной валюты на наличном рынке. По всей вероятности, курс опустится ниже 38 гривен за доллар, реагируя на усиление конкуренции между банками в безналичном сегменте.

Золотько напоминает, что в конце прошлой недели отдельные банки начали снижать курс продажи валюты в пределах 50 тысяч гривен в месяц. В то же время банкир ожидает постепенное расширение диапазона колебаний курса на валютном рынке Украины.

На мой взгляд, в течение недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,7 – 38,4 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

В ожидании роста курса, импортеры хотели как можно быстрее закрыть контракты. В свою очередь экспортеры наоборот – всеми силами придерживали момент расчета, чтобы получить большую прибыль.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.