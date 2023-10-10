Курс в середині жовтня

У розмові з 24 Каналом, банкір Анна Золотько розповіла, що хвилювання на ринку валют були спричинені багатьма факторами. Загалом, за перший тиждень жовтня українці придбали за допомогою безготівкових каналів – 85 мільйонів доларів.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Протягом цього тижня я очікую на помірне зниження вартості іноземної валюти на готівковому ринку. Цілком ймовірно, що курс опуститься нижче 38 гривень за долар, реагуючи на посилення конкуренції між банками у безготівковому сегменті.

Золотько нагадує, що наприкінці минулого тижня окремі банки почали знижувати курс продажу валюти онлайн в межах 50 тисяч гривень на місяць. Водночас банкірка очікує на поступове розширення діапазону коливань курсу на валютному ринку України.

На мою думку, протягом тижня вартість американського долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 37,7 – 38,4 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

В очікуванні зростання курсу, імпортери хотіли якнайшвидше закрити контракти, Своєю чергою експортери навпаки – усіма силами притримували момент розрахунку, щоб отримати більший прибуток.

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