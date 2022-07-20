Курс валют в банках

По данным "Минфина", 20 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 36,50 гривен за доллар при покупке (-20 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,10 гривен за доллар (-30 копеек).

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Евро банки покупают за 36,70 грн (без изменений), а продают в среднем за 37,60 грн за евро (-10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,54 гривны (-38 копеек), а продают – за 36,72 гривны (-34 копейки), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают – за (-34 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,16 грн (-8 копеек) и продажа – 37,40 грн (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 36,65 гривны (-35 копеек), а продажа – 37 гривен (-23 копейки).

(-35 копеек), а продажа – (-23 копейки). Евро продают по 37,20 гривен (без изменений), а покупают по 37,40 гривны (-5 копеек).

Каким будет курс доллара: прогноз экспертов

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько считает, что на этой неделе вопрос гибкого курса не будет актуализирован, курс будет содержаться в текущем коридоре с тенденцией к уменьшению спреда между курсами купли и продажи.

считает, что на этой неделе вопрос гибкого курса не будет актуализирован, курс будет содержаться в текущем коридоре с тенденцией к уменьшению спреда между курсами купли и продажи. Эксперт прогнозирует, что с 18 по 24 июля курс будет находиться в диапазоне 36 – 38,5 гривны за доллар.

Также Золотько отметила, что если НБУ "отпустит" курс, это неизбежно приведет к временному повышению турбулентности на рынке. В таком случае главным ориентиром для безналичного рынка станет наличный.

Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова считает, что в июле не стоит ждать "валютную панику".

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