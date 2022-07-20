Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 36,50 гривень за долар при купівлі (-20 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 37,10 гривень за долар (-30 копійок).

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Євро банки купують за 36,70 гривні (без змін), а продають в середньому за 37,60 гривні за євро (-10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 36,54 гривні (-38 копійок), а продають – за 36,72 гривні (-34 копійки), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають – за (-34 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,16 гривні (-8 копійок) та продаж – 37,40 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 36,65 гривні (-35 копійок), а продаж – 37 гривень (-23 копійки).

(-35 копійок), а продаж – (-23 копійки). Євро продають по 37,20 гривень (без змін), а купують за 37,40 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс долара: прогноз експертів

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько вважає, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.

вважає, що цього тижня питання гнучкого курсу не буде актуалізовано, курс утримуватиметься в поточному коридорі із тенденцією до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу. Експерта прогнозує, що з 18 по 24 липня курс знаходитиметься в діапазоні 36 – 38,5 гривні за долар.

Також Золотько зауважила, що якщо НБУ "відпустить" курс, то це неминуче призведе до тимчасового підвищення турбулентності на ринку. В такому випадку головним орієнтиром для безготівкового ринку стане готівковий.

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова вважає, що у липні не варто чекати на "валютну паніку".

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