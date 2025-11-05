Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,07 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 4 ноября. Официальный курс евро составляет 48,33 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Европа отказывается от российского газа: как это повлияет на Москву

По состоянию на 6 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,06 гривны;

евро – 48,33 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 5 ноября курс доллара на наличном рынке составил:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны , продажа – по 42,25 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,10 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,85 гривны, продажа – по 42,25 гривны.

Какой курс ожидается на этой неделе?