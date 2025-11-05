Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,07 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 4 ноября. Официальный курс евро составляет 48,33 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Европа отказывается от российского газа: как это повлияет на Москву
По состоянию на 6 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,06 гривны;
- евро – 48,33 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 5 ноября курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,25 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,10 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,85 гривны, продажа – по 42,25 гривны.
Какой курс ожидается на этой неделе?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что на наличном рынке диапазон цены доллара на этой неделе будет на уровне 41,8 – 42,2 гривны, а по евро, то диапазон составляет 48 – 49,5 гривны.
Банкир добавляет, что в первую декаду ноября курс доллара будет оставаться в новых коридорах, то есть на отметке в 42 гривны. В то же время не ожидается существенного обвала курс гривны относительно доллара.
Зато евро традиционно уже будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также от соотношения гривны и доллара. Коридор возможных изменений остается на уровне 48 – 49 гривен.