Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,07 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 4 листопада. Офіційний курс євро становить 48,33 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Європа відмовляється від російського газу: як це вплине на Москву
Станом на 6 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,06 гривні;
- євро – 48,33 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 5 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,25 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,85 гривні, продаж – по 42,25 гривні.
Який курс очікується цього тижня?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що на готівковому ринку діапазон ціни долара цього тижня буде на рівні 41,8 – 42,2 гривні, а щодо євро, то діапазон становить 48 – 49,5 гривні.
Банкір додає, що у першу декаду листопада курс долара залишатиметься в нових коридорах, тобто на позначці у 42 гривні. Водночас не очікується суттєвого обвалу курс гривні щодо долара.
Натомість євро традиційно вже залежатиме від світових торгів пари долар і євро, а також від співвідношення гривні й долара. Коридор можливих змін залишається на рівні 48 – 49 гривень.