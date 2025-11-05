Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,07 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 4 листопада. Офіційний курс євро становить 48,33 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 6 листопада курс валют буде таким:

долар – 42,06 гривні;

євро – 48,33 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 5 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,25 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні , продаж – по 42,10 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,85 гривні, продаж – по 42,25 гривні.

Який курс очікується цього тижня?