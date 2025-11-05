Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,07 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 4 листопада. Офіційний курс євро становить 48,33 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 6 листопада курс валют буде таким:

  • долар – 42,06 гривні;
  • євро – 48,33 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 5 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,25 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,85 гривні, продаж – по 42,25 гривні.

Який курс очікується цього тижня?

  • Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що на готівковому ринку діапазон ціни долара цього тижня буде на рівні 41,8 – 42,2 гривні, а щодо євро, то діапазон становить 48 – 49,5 гривні.

  • Банкір додає, що у першу декаду листопада курс долара залишатиметься в нових коридорах, тобто на позначці у 42 гривні. Водночас не очікується суттєвого обвалу курс гривні щодо долара.

  • Натомість євро традиційно вже залежатиме від світових торгів пари долар і євро, а також від співвідношення гривні й долара. Коридор можливих змін залишається на рівні 48 – 49 гривень.