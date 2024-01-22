Ситуация на валютном рынке сейчас

Банкир Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что на прошлой неделе гривна уверенно укреплялась во всех сегментах валютного рынка. В то же время несколько выросло предложение валюты.

Читайте также Помощь владельцам поврежденного и разрушенного жилья: какие выплаты предусмотрены

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank Стоимость американского доллара на наличном рынке, скажем, опускалась до 38,05 – 38,10 гривен за доллар, что даже ниже моих ожиданий. Правда, за выходные произошла небольшая коррекция и наличный курс продажи доллара вырос до 38,20 – 38,30 гривен за доллар.

Попович уточняет, что на прошлой неделе повышенные объемы продаж наблюдались со стороны агропроизводителей. В частности некоторые корпоративные клиенты банков закрывали открытые осенью прошлого года валютные свопы.

В течение прошлой недели в среднем за день украинцы покупали безналичными каналами около 9 миллионов долларов. Попович отмечает, что это в четыре раза меньше пиковых отметок в конце декабря прошлого года. В большинстве своем такое падение является реакцией на снижение стоимости валюты, хотя на рынке ощущается также и незначительный дефицит гривны, что также ограничивает потенциальный спрос на валюту.

Каким будет курс на этой неделе

В итоге недельный объем интервенций НБУ сократился до 531 миллиона долларов. Это минимальная отметка с середины ноября 2023 года.

В большинстве своем участники рынка склоняются к мнению, что в этот раз регулятор не будет менять ставку, но если эти прогнозы не оправдаются, возможно усиление волатильности на рынке. На мой взгляд, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар,

– прогнозирует Попович

Банкир не исключает продолжения тенденции к снижению котировок на межбанке в начале недели, которое в свою очередь может спровоцировать очередную волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Кроме того, после сокращения спроса вполне вероятен и его рост. К тому же не следует исключать и фактор планового пересмотра учетной ставки.