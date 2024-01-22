Ситуація на валютному ринку зараз

Банкірка Тетяна Попович розповіла 24 Каналу, що протягом минулого тижня гривня впевнено зміцнювалася в усіх сегментах валютного ринку. Водночас дещо зросла саме пропозиція валюти.

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Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank Вартість американського долара на готівковому ринку, скажімо, опускалася до 38,05 – 38,10 гривень за долар, що навіть нижче за мої очікування. Щоправда, протягом вихідних відбулася невеличка корекція та готівковий курс продажу долара зріс до 38,20 – 38,30 гривень за долар.

Попович уточнює, що минулого тижня підвищені обсяги продажу спостерігалися з боку агровиробників. Зокрема, деякі корпоративні клієнти банків закривали відкриті восени минулого року валютні свопи.

Протягом минулого тижня в середньому за день українці купували безготівковими каналами близько 9 мільйонів доларів. Попович наголошує, що це в чотири рази менше пікових позначок наприкінці грудня минулого року. Здебільшого таке падіння є реакцією на зниження вартості валюти, хоча на ринку відчувається також й незначний дефіцит гривні, що також обмежує потенційний попит на валюту.

Яким буде курс на цьому тижні

У підсумку, тижневий обсяг інтервенцій НБУ скоротився до 531 мільйона доларів. Це мінімальна позначка з середини листопада 2023 року.

Здебільшого учасники ринку схиляються до думки, що цього разу регулятор не буде змінювати ставку, але якщо ці прогнози не справдяться, можливе підсилення волатильності на ринку. На мою думку, цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,8 – 38,4 гривні за долар,

– прогнозує Попович

Банкірка не виключає продовження тенденції до зниження котирувань на міжбанку на початку тижня, яке своєю чергою може спровокувати чергову хвилю зниження вартості долара на готівковому ринку. З іншого боку, після скорочення попиту цілком ймовірне і його зростання. До того ж не слід відкидати й чинник планового перегляду облікової ставки.