Как изменится валютный рынок

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что главным вопросом в конце мая, вероятно, будет возможное притормаживание девальвации. Именно в этот период курс на межбанке перепрыгнул отметку 40,30 гривны за доллар, что составляет 2% роста (по состоянию на 1 мая).

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Еще одна интрига – вырастут ли с 1 июня тарифы на электроэнергию и на сколько, ведь в дальнейшем они могут повлиять на текущую инфляцию, что непременно впоследствии отразится на курсовых показателях. Однако, вряд ли это произойдет мгновенно.

Лесовой выделил такие факторы, которые будут формировать конъюнктуру рынка на следующей неделе:

развитие экономики, в том числе и банковского кредитования для малого и среднего бизнеса;

развитие экспорта и рост валютной выручки, на основе которого формируются валютные резервы;

реализация стратегии регулятора на дальнейшую либерализацию валютного рынка;

стабильное и системное получение макрофинансовой помощи от западных партнеров, что позволяет покрывать львиную долю бюджетных расходов;

действие режима управляемой гибкости.

Первая неделя июня, даже в случае роста тарифов на электроэнергию, не будет выбиваться за привычный устоявшийся "порядок": курсовые колебания не станут сенсацией ни для покупателей, ни для продавцов валюты,

– уточняет Лесовой.

Как изменится курс

По словам Лесового, ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой в своих частых изменениях, ведь в недельном разрезе они будут почти не заметны. В целом с 3 по 9 июня текущие курсовые колебания ожидаются следующие:

межбанк: до 0,2 – 0,3 гривны;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны;

обменные пункты: до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи также не будет значительно отличаться от показателей прошлой недели. В зависимости от места она будет такова:

на межбанке: до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро;

в коммерческих банках: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро;

в обменных пунктах: до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Коридоры валютных колебаний, ввиду ситуации, изменятся так:

межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро;

наличный рынок: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

Средние курсовые отклонения в течение недели не будут более 1,5 – 2% от стартового курса. А вот разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5 – 0,7 гривны.