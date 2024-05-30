Як зміниться валютний ринок

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що головним питанням наприкінці травня, імовірно, буде можливе пригальмування девальвації. Саме в цей період курс на міжбанку перестрибнув позначку 40,30 гривні за долар, що становить 2% зростання (станом на 1 травня).

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ще одна інтрига – чи зростуть з 1 червня тарифи на електроенергію і на скільки, адже надалі вони можуть вплинути на поточну інфляцію, що неодмінно згодом відобразиться на курсових показниках. Однак, навряд чи це станеться миттєво.

Лєсовий виділив такі фактори, які формуватимуть кон’юнктуру ринку на наступному тижні:

розвиток економіки, зокрема, й банківського кредитування для малого та середнього бізнесу;

розвиток експорту і зростання валютного виторгу, на основі якого формуються валютні резерви;

реалізація стратегії регулятора на подальшу лібералізацію валютного ринку;

стабільне і системне отримання макрофінансової допомоги від західних партнерів, що дає змогу покривати левову частку бюджетних видатків;

дія режиму керованої гнучкості.

Перший тиждень червня, навіть у випадку зростання тарифів на електроенергію, не вибиватиметься за звичний усталений "порядок": курсові коливання не стануть сенсацією ані для покупців, ані для продавців валюти,

– уточнює Лєсовий.

Як зміниться курс

За словами Лєсового, ситуація на ринку буде досить прогнозованою у своїх частих змінах, адже в тижневому розрізі вони будуть майже не помітні. Загалом з 3 по 9 червня поточні курсові коливання очікуються такі:

міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні;

обмінні пункти: до 0,5 гривні..

Різниця між курсами купівлі та продажу також не буде значно відрізнятись від показників минулого тижня. Залежно від місця вона буде така:

на міжбанку: до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро;

у комерційних банках: до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро;

в обмінних пунктах: до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Коридори валютних коливань, зважаючи на ситуацію, зміняться так:

міжбанк: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро;

готівковий ринок: 40 – 41 гривня за долар та 43 – 46 гривень за євро.

Середні курсові відхилення протягом тижня не будуть більш як 1,5 – 2% від стартового курсу. А от різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не перевищить 0,5 – 0,7 гривні.