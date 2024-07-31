Сколько будет стоить 1 000 долларов

Официальный курс

По состоянию на 31 июля официальный курс доллара составляет 41,02 гривны, а уже завтра он изменится на несколько копеек в ту или иную сторону. Соответственно, 1 000 долларов будет стоить ориентировочно 41 020 гривен.

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Наличный курс

Наличный курс сейчас составляет от 40,90 до 41,40 гривны, а цена 1 000 долларов колеблется в пределах 40 900 – 41 400 гривен. Уже завтра курс будет другим, поэтому стоимость может измениться на несколько сотен гривен.

Чего ждать от доллара на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что в начале недели может наблюдаться тенденция к укреплению гривны, но она может скоро завершиться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Ожидается, что в ближайшие дни курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.