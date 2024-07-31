Скільки коштуватиме 1 000 доларів

Офіційний курс

Станом на 31 липня офіційний курс долара складає 41,02 гривні, а вже завтра він зміниться на кілька копійок в ту чи іншу сторону. Відповідно, 1 000 доларів коштуватиме орієнтовно 41 020 гривень.

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Готівковий курс

Готівковий курс нині складає від 40,90 до 41,40 гривні, а ціна 1 000 доларів коливається в межах 40 900 – 41 400 гривень. Вже завтра курс буде іншим, тому вартість може змінитися на кілька сотень гривень.

Чого чекати від долара цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що на початку тижня може спостерігатися тенденція до зміцнення гривні, але вона може скоро завершитися.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.

Очікується, що найближчими днями курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.