По состоянию на утро 10 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,25 гривны (+4 копейки против 7 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,90 гривны (без изменений) и продажа – 10,55 гривны (без изменений).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 9,90 гривны (без изменений) и продажа – 10,55 гривны (без изменений). В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,35 гривны (-2 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 024 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 035 гривен в обменниках и 1 055 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 990 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.