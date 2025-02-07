Что будет влиять на валюту

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что ежедневные колебания курса являются частью механизма "управляемой гибкости", но эти изменения не будут выходить за установленные пределы.

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Сейчас Национальный банк тщательно следит за ситуацией и, при необходимости, применяет валютные интервенции для сбалансирования спроса и предложения, чтобы смягчить напряжение на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На мой взгляд, выбранная стратегия Нацбанка является достаточно эффективной и действенной, ведь стабильная ситуация на валютном рынке положительно сказывается не только на каждом гражданине, ведь курсовые показатели в меру сдерживают инфляционную "пыль" (цены не растут), а еще и способствуют полноценному развитию банковской сферы, в частности депозитов и кредитов, что крайне важно для экономики во время войны.

Ожидается, что основные тенденции на валютном рынке будут оставаться стабильными:

Национальный банк будет регулировать спрос;

курсы на межбанке будут определять курс наличных с минимальной межкурсовой разницей, не превышающей 0,3 гривны;

будет наблюдаться цикличность изменений – чередование периодов подорожания и удешевления валюты.

Общая ситуация на валютном рынке

Итак, следующей неделе на валютном рынке ожидается относительная стабильность – резких изменений не предвидится. Национальный банк, вероятно, будет оставаться главным игроком на рынке.

Коридоры валютных колебаний:

На межбанке: доллар – от 41,65 до 42,3 гривны, евро – от 43,5 до 45 гривны.

,На наличном рынке: доллар – от 41,7 до 42 _COPY2 5 гривны, евро – от 45 до 47,5 гривны.

Ежедневные колебания курсов:

На межбанке: от 0,05 до 0,15 гривны.

В коммерческих банках: от 0,1 до 0,2 гривны.

В обменных пунктах: от 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

На межбанке: до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро.

В коммерческих банках: до 0,5-0,6 гривны за доллар, до 0,8-1 гривны за евро.

В обменных пунктах: до 0,6 гривны за доллар, до 1-1,3 гривны за евро.

Разница между курсами покупки:

В коммерческих банках: от 0,2 до 0,3 гривны за доллар, от 0,3 до 0,5 гривны за евро.

В обменных пунктах: от 0,3 до 0,5 гривны за доллар, от 0,5 до 0,7 гривны за евро.

Разница между курсами продажи:

В коммерческих банках: от 0,1 до 0,2 гривны за доллар, от 0,2 до 0,3 гривны за евро.

В обменных пунктах: от 0,3 до 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Разница между курсами межбанка и наличного рынка обычно не превышает 0-0,3 гривны. Средние колебания курсов в течение недели – до 1-1,5% от начального курса.