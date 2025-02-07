Що впливатиме на валюту

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що щоденні коливання курсу є частиною механізму "керованої гнучкості", але ці зміни не виходитимуть за встановлені межі.

Дивіться також Попри зниження транзиту російської нафти: яка країна ЄС лідирує за обсягами поставок

Нині Національний банк ретельно стежить за ситуацією і, за потреби, застосовує валютні інтервенції для збалансування попиту і пропозиції, щоб пом'якшити напругу на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На мій погляд, обрана стратегія Нацбанку є досить ефективною та дієвою, адже стабільна ситуація на валютному ринку позитивно позначається не лише на кожному громадянинові, адже курсові показники до міри стримують інфляційну "куряву" (ціни не зростають), а ще й сприяють повноцінному розвитку банківської сфери, зокрема депозитів та кредитів, що вкрай важливо для економіки під час війни.

Очікується, що основні тенденції на валютному ринку залишатимуться стабільними:

Національний банк буде регулювати попит;

курси на міжбанку визначатимуть курс готівки з мінімальною міжкурсовою різницею, що не перевищуватиме 0,3 гривні;

буде спостерігатися циклічність змін – чергування періодів здорожчання та здешевлення валюти.

Загальна ситуація на валютному ринку

Отже, наступного тижня на валютному ринку очікується відносна стабільність – різких змін не передбачається. Національний банк, ймовірно, залишатиметься головним гравцем на ринку.

Коридори валютних коливань:

На міжбанку: долар – від 41,65 до 42,3 гривні, євро – від 43,5 до 45 гривні.

На готівковому ринку: долар – від 41,7 до 42,5 гривні, євро – від 45 до 47,5 гривні.

Щоденні коливання курсів:

На міжбанку: від 0,05 до 0,15 гривні.

У комерційних банках: від 0,1 до 0,2 гривні.

В обмінних пунктах: від 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

На міжбанку: до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро.

У комерційних банках: до 0,5-0,6 гривні за долар, до 0,8-1 гривні за євро.

В обмінних пунктах: до 0,6 гривні за долар, до 1-1,3 гривні за євро.

Різниця між курсами купівлі:

У комерційних банках: від 0,2 до 0,3 гривні за долар, від 0,3 до 0,5 гривні за євро.

В обмінних пунктах: від 0,3 до 0,5 гривні за долар, від 0,5 до 0,7 гривні за євро.

Різниця між курсами продажу:

У комерційних банках: від 0,1 до 0,2 гривні за долар, від 0,2 до 0,3 гривні за євро.

В обмінних пунктах: від 0,3 до 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку зазвичай не перевищує 0-0,3 гривні. Середні коливання курсів протягом тижня – до 1-1,5% від початкового курсу.