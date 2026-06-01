На что могут рассчитывать люди с большим стажем?

Закон Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине" определяет, кто может получить этот статус, о чем говорится в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Читайте также Зарплаты военных, нацкешбек и бронирование по-новому: что изменится с 1 июня

Среди них, в частности:

граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, и имеют стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин, а еще вышли на пенсию;

пенсионеры, которые были награждены медалью "Ветеран труда";

лица с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет;

украинцы, которым назначены пенсии на льготных условиях, а именно: на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и тому подобное.

Люди со статусом ветерана труда могут получить следующие льготы:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Пользование при выходе на пенсию (или смене места работы) теми поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы. Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов). Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов. Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация. Использование основного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год. Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов или квартир этих лиц и обеспечение их топливом. Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет. Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы. Преимущественное право на установление домашних телефонов. Освобождение от платы за землю.

У Запорожском городском совете рассказали: чтобы получить удостоверение и нагрудный знак "Ветеран труда", необходимо предоставить соответствующее заявление, паспорт и его копию, пенсионное удостоверение (это должен быть оригинал и копия), фотографию 3×4, справку об общем трудовом стаже, выписку из реестра территориальной общины и копию ИНН.

Документы можно подать лично, через представителя с доверенностью или законного опекуна,

– отметили в городском совете.

Решение о предоставлении статуса принимают в течение 30 дней.

Обратите внимание! Услуга является бесплатной.

Что еще стоит знать о льготах в 2026 году?

Пенсионеры в столице имеют право на бесплатный проезд. Однако не везде, а в автобусах, троллейбусах и трамваях. В то же время в метро, междугородних автобусах, такси льгота не работает.

Некоторые украинцы могут не платить налог на землю. Это называется семельная льгота.

Эксперт Лариса Кись сообщила, что речь идет о людях с инвалидностью, многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов войны и пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Также освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных Россией территориях Украины.