На що можуть розраховувати люди з великим стажем?

Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" визначає, хто може отримати цей статус, про що йдеться у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Серед них, зокрема:

громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, та мають стаж не менше 40 років для чоловіків та не менше 35 років для жінок, а ще вийшли на пенсію;

пенсіонери, які були нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з інвалідністю I та II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років;

українці, яким призначені пенсії на пільгових умовах, а саме: на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці тощо.

Люди зі статусом ветерана праці можуть отримати такі пільги:

Користування при виході на пенсію (чи зміні місця роботи) тими поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів). Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. Використання основної щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва, першочерговий ремонт жилих будинків чи квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років. Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів. Переважне право на встановлення домашніх телефонів. Звільнення від плати за землю.

У Запорізькій міській раді розповіли: щоб отримати посвідчення та нагрудний знак "Ветеран праці", необхідно надати відповідну заяву, паспорт та його копію, пенсійне посвідчення (це має бути оригінал та копія), фотокартку 3×4, довідку про загальний трудовий стаж, витяг з реєстру територіальної громади та копію ІПН.

Документи можна подати особисто, через представника з довіреністю або законного опікуна,

– зазначили у міській раді.

Рішення про надання статусу ухвалюють протягом 30 днів.

Зверніть увагу! Послуга є безкоштовною.

Що ще варто знати про пільги у 2026 році?

Пенсіонери у столиці мають право на безоплатний проїзд. Однак не всюди, а в автобусах, тролейбусах та трамваях. Водночас у метро, міжміських автобусах, таксі пільга не працює.

Деякі українці можуть не сплачувати податок на землю. Це називається земельна пільга.

Експертка Лариса Кісь повідомила, що йдеться про людей з інвалідністю, багатодітних батьків, пенсіонерів, ветеранів війни та постраждалі від аварії на ЧАЕС.

Також звільнені від сплати земельного податку власники ділянок на тимчасово окупованих Росією територіях України.