Могут ли мобилизовать пенсионера?

Сам факт выхода на пенсию не означает автоматического освобождения от мобилизации. В Украине призыву во время военного положения подлежат военнообязанные граждане, поэтому пенсионеры, не достигшие предельного возраста пребывания на воинском учете и не имеющие законных оснований для отсрочки или освобождения, могут быть мобилизованы.

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В то же время закон определяет категории граждан, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку. В частности, это лица, достигшие 60-летнего возраста, люди с инвалидностью, а также граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, и лица, осуществляющие постоянный уход за людьми, если это предусмотрено законом, и другие категории граждан, определенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отдельно стоит отметить, что военные пенсионеры могут оставаться на воинском учете. Возможность их призыва определяется в соответствии с нормами законодательства, военно-учетной специальностью, состоянием здоровья и другими установленными требованиями.

Как оформить отсрочку?

Для подтверждения права на отсрочку или освобождение от мобилизации необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и предоставить документы, подтверждающие соответствующее основание.

Это могут быть пенсионное удостоверение, документы об инвалидности, медицинские заключения, документы об уходе за инвалидом или другие предусмотренные законом подтверждения. После проверки представленных документов ТЦК и СП принимает решение о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва.

На какой срок предоставляется отсрочка?

Продолжительность отсрочки зависит от основания, на котором она оформлена. Например, работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, отсрочку могут предоставить на срок до одного года.