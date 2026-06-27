Чи можуть мобілізувати пенсіонера?

Сам факт виходу на пенсію не означає автоматичного звільнення від мобілізації. В Україні призову під час воєнного стану підлягають військовозобов'язані громадяни, тому пенсіонери, які не досягли граничного віку перебування на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки або звільнення, можуть бути мобілізовані.

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Водночас закон визначає категорії громадян, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Зокрема, це особи, які досягли 60-річного віку, люди з інвалідністю а також громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я та особи, які здійснюють постійний догляд за людьми, якщо це передбачено законом, й інші категорії громадян, визначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Окремо варто зазначити, що військові пенсіонери можуть залишатися на військовому обліку. Можливість їхнього призову визначається відповідно до норм законодавства, військово-облікової спеціальності, стану здоров'я та інших встановлених вимог.

Як оформити відстрочку?

Для підтвердження права на відстрочку або звільнення від мобілізації необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і надати документи, які підтверджують відповідну підставу.

Це можуть бути пенсійне посвідчення, документи про інвалідність, медичні висновки, документи про здійснення догляду або інші передбачені законом підтвердження. Після перевірки поданих документів ТЦК та СП ухвалює рішення щодо надання відстрочки або звільнення від призову.

На який строк надають відстрочку?

Тривалість відстрочки залежить від підстави, на якій її оформлено. Наприклад, працівникам підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, відстрочку можуть надати на строк до одного року.