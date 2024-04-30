Какие самые популярные мошеннические схемы
Количество незаконных действий с платежными картами в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций. Это на 73% больше, чем в 2022 году. Таким образом, сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 миллиона гривен.
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Таким образом, самыми популярными мошенническими схемами, из-за которых страдали потребители, были:
- недоставка товара после предоплаты в сети;
- звонки от имени банков;
- фишинг;
- просьбы о помощи через соцсети и тому подобное.
Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, на предупреждение мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений,
– отметила Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.
Как противодействовать мошенникам
По словам Ольги Лобайчук, для уменьшения уровня платежного мошенничества украинским гражданам следует соблюдать требования, предусмотренных Положением об аутентификации и использования усиленной аутентификации на рынке платежей.
Далеко не всегда неосмотрительность клиентов финучреждений становится причиной совершения мошенничества с их счетами. Отдельным банкам уже сегодня нужно работать с внутренней системой контроля, в том числе по мониторингу действий своих работников, которые имеют доступ к информации о счетах клиентов,
– добавила Лобайчук.
Лобайчук подчеркнула, что Национальный банк Украины тщательно мониторит, как банки обрабатывают обращения своих клиентов. В случае, если потребитель получает стандартный ответ в которой ответственность перекладывается полностью на клиента, то НБУ анализирует такой ответ, чтобы понять, насколько качественно построены процессы внутри финансового учреждения.