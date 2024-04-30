Какие самые популярные мошеннические схемы

Количество незаконных действий с платежными картами в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций. Это на 73% больше, чем в 2022 году. Таким образом, сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 миллиона гривен.

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Таким образом, самыми популярными мошенническими схемами, из-за которых страдали потребители, были:

недоставка товара после предоплаты в сети;

звонки от имени банков;

фишинг;

просьбы о помощи через соцсети и тому подобное.

Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, на предупреждение мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений,

– отметила Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.

Интересно! По данным НБУ сумма операций с использованием платежных карт украинских банков за 2023 год составила 6 триллиона 141 миллиарда гривен. Доля безналичных операций достигла 65%. Средняя сумма по переводу с карты на карту составила 1 972 гривен. В то же время средняя сумма мошеннической операции выросла на 39% до 3 065 гривен.

Как противодействовать мошенникам

По словам Ольги Лобайчук, для уменьшения уровня платежного мошенничества украинским гражданам следует соблюдать требования, предусмотренных Положением об аутентификации и использования усиленной аутентификации на рынке платежей.

Далеко не всегда неосмотрительность клиентов финучреждений становится причиной совершения мошенничества с их счетами. Отдельным банкам уже сегодня нужно работать с внутренней системой контроля, в том числе по мониторингу действий своих работников, которые имеют доступ к информации о счетах клиентов,

– добавила Лобайчук.



Лобайчук подчеркнула, что Национальный банк Украины тщательно мониторит, как банки обрабатывают обращения своих клиентов. В случае, если потребитель получает стандартный ответ в которой ответственность перекладывается полностью на клиента, то НБУ анализирует такой ответ, чтобы понять, насколько качественно построены процессы внутри финансового учреждения.