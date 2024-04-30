Які найпопулярніші шахрайські схеми

Кількість незаконних дій з платіжними картками протягом 2023 року в Україні зросла на чверть та становила 272 тисячі операцій. Це на 73% більше, ніж у 2022 році. Таким чином. сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 мільйони гривень.

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Таким чином, найпопулярнішими шахрайськими схемами, через які потерпали споживачі, були:

недоставлення товару після передплати в мережі;

дзвінки від імені банків;

фішинг;

прохання про допомогу через соцмережі тощо.

Шахраї працюють дуже оперативно, постійно з’являються нові технологічні схеми. Тому всі наші системи повинні працювати превентивно, на упередження шахрайства, також потрібно посилити співпрацю з правоохоронними органами щодо обміну інформацією для сприяння розслідуванню таких злочинів,

– зазначила Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.

Цікаво! За даними НБУ сума операцій з використанням платіжних карток українських банків за 2023 рік становила 6 трильйона 141 мільярда гривень.Частка безготівкових операцій досягла 65%. Середня сума із переказу з картки на картку становила 1 972 гривень. Водночас середня сума шахрайської операції зросла на 39% до 3 065 гривень.

Як протидіяти шахраям

За словами Ольги Лобайчук, для зменшення рівня платіжного шахрайства українським громадянам варто дотримуватися вимог, передбачених Положенням про автентифікацію та використання посиленої автентифікації на ринку платежів.

Далеко не завжди необачність клієнтів фінустанов стає причиною вчинення шахрайства із їх рахунками. Окремим банкам вже сьогодні потрібно працювати з внутрішньою системою контролю, в тому числі щодо моніторингу дій своїх працівників, які мають доступ до інформації про рахунки клієнтів,

– додала Лобайчук.



Лобайчук підкреслила, що Національний банк України ретельно моніторить, як банки обробляють звернення своїх клієнтів. У випадку, якщо споживач отримує стандартну відповідь у якій відповідальність перекладається повністю на клієнта, то НБУ аналізує таку відповідь, щоб зрозуміти, наскільки якісно побудовані процеси всередині фінансової установи.