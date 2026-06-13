Могут ли женщины выйти на пенсию раньше?

Несмотря на то, что сегодня общий пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине одинаков, закон предусматривает исключения. При определенных условиях отдельные категории женщин могут выйти на заслуженный отдых на 10 лет раньше, чем мужчины, воспользовавшись правом на досрочную пенсию.

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Льготный порядок назначения пенсии определен законодательством для женщин, воспитавших пятерых или более детей до шестилетнего возраста. При наличии не менее 15 лет страхового стажа они могут оформить пенсию уже в 50 лет.

Важно! Такое же право имеют и матери, воспитавшие ребенка с инвалидностью до достижения им шестилетнего возраста. При наличии необходимого страхового стажа они также могут получать пенсию на десять лет раньше общего пенсионного возраста.

В то же время воспитание троих детей само по себе не дает права на досрочное пенсионное обеспечение. В таком случае применяются общие нормы пенсионного законодательства.

Почему важно иметь страховой стаж?

До проведения пенсионной реформы женщины выходили на пенсию в 55 лет, тогда как мужчины — только в 60. Однако после реформы 2011 года пенсионный возраст для женщин постепенно повышали, и с 1 апреля 2021 года его окончательно уравняли с мужским.

Несмотря на это, отдельные социальные гарантии для женщин сохранились. В то же время право на досрочную пенсию зависит не только от принадлежности к льготной категории, но и от наличия достаточного страхового стажа.

Обратите внимание! Именно он вместе с размером официальных взносов в Пенсионный фонд остается одним из ключевых факторов, определяющих право на пенсию и ее будущий размер.

Существуют ли специальные льготы для женщин?