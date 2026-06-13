Чи можуть жінки вийти на пенсію раніше?

Попри те, що сьогодні загальний пенсійний вік для жінок і чоловіків в Україні є однаковим, закон передбачає винятки. За певних умов окремі категорії жінок можуть вийти на заслужений відпочинок на 10 років раніше, ніж чоловіки, скориставшись правом на дострокову пенсію.

Цікаво Без цього вам скасують пенсію: ПФУ нагадав українцям

Пільговий порядок призначення пенсії визначений законодавством для жінок, які виховали п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку. За наявності щонайменше 15 років страхового стажу вони можуть оформити пенсію вже у 50 років.

Важливо! Таке саме право мають і матері, які виховали дитину з інвалідністю до досягнення нею шестирічного віку. За умови необхідного страхового стажу вони також можуть отримувати пенсію на десять років раніше за загальний пенсійний вік.

Водночас виховання трьох дітей саме по собі не дає права на дострокове пенсійне забезпечення. У такому випадку застосовуються загальні норми пенсійного законодавства.

Чому важливо мати страховий стаж?

До проведення пенсійної реформи жінки виходили на пенсію у 55 років, тоді як чоловіки аж у 60. Однак після реформи 2011 року пенсійний вік для жінок поступово підвищували, і з 1 квітня 2021 року його остаточно зрівняли з чоловічим.

Попри це, окремі соціальні гарантії для жінок збереглися. Водночас право на дострокову пенсію залежить не лише від належності до пільгової категорії, а й від наявності достатнього страхового стажу.

Зверніть увагу! Саме він разом із розміром офіційних внесків до Пенсійного фонду залишається одним із ключових чинників, що визначає право на пенсію та її майбутній розмір.

Чи є спеціальні пільги для жінок?