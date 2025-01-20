Как откорректировать эти данные

Чтобы исправить данные, потребитель должен обратиться в облэнерго, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

Читайте также В Украине сократился уровень безработицы: продолжится ли эта тенденция дальше

Обратите внимание! Запрос в облэнерго можно делать и онлайн. Для этого нужно обратиться в официальные боты регулятора, или же зайти в свой личный кабинет на официальном сайте.

В случае выявления в платежном документе ложных показаний счетчика потребитель должен сообщить об этом ЧАО "Львовоблэнерго" и предоставить фактические показания счетчика, а ЧАО "Львовоблэнерго" должен обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления проведения проверки указанных в счете показаний счетчика,

– отмечается в Кодексе коммерческого учета электрической энергии.

Если есть такая необходимость, регулятор также должен обеспечить проверку счетчика в течение следующих 20 дней.

Напомним! За самостоятельное вмешательство в работу счетчика, потребителя могут привлечь к ответственности.