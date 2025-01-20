Як відкоригувати ці дані

Аби виправити дані, споживач має звернутись в обленерго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

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Зверніть увагу! Запит в обленерго можна робити і онлайн. Для цього потрібно звернутись у офіційні боти регулятора, або ж зайти в свій особистий кабінет на офіційному сайті.

У разі виявлення у платіжному документі помилкових показів лічильника споживач має повідомити про це ПрАТ "Львівобленерго" та надати фактичні покази лічильника, а ПрАТ "Львівобленерго" має забезпечити протягом 5 робочих днів від дня отримання відповідного повідомлення проведення перевірки вказаних у рахунку показів лічильника,

– зазначається у Кодексі комерційного обліку електричної енергії.

Якщо є така необхідність, регулятор також має забезпечити перевірку лічильника протягом наступних 20 днів.

Нагадаємо! За самостійне втручання в роботу лічильника, споживача можуть притягнути до відповідальності.