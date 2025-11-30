Как получить пенсию за другого человека?

Получить пенсию за другого человека возможно, но только при одном четком условии. Речь идет о наличии нотариально заверенной доверенности, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Документ должен содержать дату и место составления, ФИО и адрес проживания доверителя и представителя, объем полномочий, срок действия и подписи сторон. После этого пенсионер должен лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление на продолжение выплат.

Важно! Независимо от срока действия доверенности, пенсию по ней можно получать не более 12 месяцев.

Как получить чужую пенсию через почту?

В соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсию получают через почту, доверенность предъявляют работнику при получении средств.

В случае банковской выплаты процедура аналогична, однако если доверенное лицо получает средства более года, банк обязан уведомить Пенсионный фонд. Если пенсионер не продолжит доверенность, выплаты переведут на почтовое отделение.

Кто может получить пенсию умершего пенсионера?