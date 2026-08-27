Атака на судно вынудило гиганта изменить маршруты

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC Mediterranean Shipping Co. приостановил новые бронирования грузов в и из российского порта Новороссийск, сообщает Bloomberg. Решение было принято сразу после того, как одно из гражданских судов компании подверглось атаке беспилотника в Черном море.

Контейнеровоз MSC ULSAN III подвергся удару во время движения в направлении Новороссийска, о чем говорится в сообщении компании для клиентов, которое оказалось в распоряжении Bloomberg News. Точную дату инцидента в MSC не уточняют, однако ситуацию назвали рискованной для дальнейшего судоходства.

В настоящее время компания внимательно следит за обстановкой в регионе. На время вынужденной паузы грузоотправителям рекомендуется искать альтернативные логистические маршруты для экспорта и импорта через местные агентства.

Обычное регулярное еженедельное сообщение с черноморским портом возобновят только после существенного улучшения условий безопасности.

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Российская логистика теряет последние ключевые маршруты

С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, MSC вместе с большинством других международных морских линий уже существенно сократила свою деятельность на рынке агрессора. До сих пор компания перевозила в российские порты преимущественно гуманитарные и гражданские категории товаров, в частности продукты питания, одежду и медикаменты.

Несмотря на полную приостановку операций в Черном море, швейцарский перевозчик пока продолжает работать по другим российским направлениям. В частности, речь идет о порту Санкт-Петербурга на северо-западе России.

Представитель офиса компании в Санкт-Петербурге подтвердил, что все грузовые операции в Новороссийске в настоящее время полностью приостановлены.

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Новороссийск является одним из важнейших торговых хабов России для отгрузки зерна, нефти, угля и металла. Остановка работы крупнейшего в мире перевозчика в этом порту создает серьезные заторы и удорожание логистики для российского бизнеса.

Усиление атак на коммерческие суда и портовую инфраструктуру в Черноморском бассейне уже привело к существенному сокращению судоходства. Это подтолкнуло мировые цены на пшеницу к самому высокому уровню за последние три года.

Ограничения судоходства также ощутимо ударили по российскому экспорту стали и угля, вынуждая агрессора тратить больше средств на более сложные обходные маршруты.

Между тем один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в Кстово Нижегородской области – приостановил переработку сырой нефти после атаки беспилотника. Удар повредил несколько перерабатывающих установок, межблочную инфраструктуру и общезаводские объекты.