Атака на судно змусила гіганта змінити маршрути

Найбільший у світі контейнерний перевізник MSC Mediterranean Shipping Co. призупинив нові бронювання вантажів до та з російського порту Новоросійськ, повідомляє Bloomberg. Рішення ухвалили негайно після того, як одне з цивільних суден компанії зазнало атаки безпілотника у Чорному морі.

Контейнеровоз MSC ULSAN III зазнав удару під час руху в напрямку Новоросійська, про що йдеться у повідомленні компанії для клієнтів, яке опинилося у розпорядженні Bloomberg News. Точну дату інциденту в MSC не уточнюють, однак ситуацію назвали ризикованою для подальшого судноплавства.

Зараз компанія уважно моніторить безпекову обстановку у регіоні. На час вимушеної паузи вантажовідправникам радять шукати альтернативні логістичні маршрути для експорту та імпорту через місцеві агентства.

Звичайне регулярне тижневе сполучення з чорноморським портом відновлять лише після суттєвого покращення безпекових умов.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Російська логістика втрачає останні ключові шляхи

З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, MSC разом із більшістю інших міжнародних морських ліній вже суттєво скоротила свою діяльність на ринку агресора. Досі компанія перевозила до російських портів переважно гуманітарні та цивільні категорії товарів, зокрема продукти харчування, одяг і медикаменти.

Попри повну заморозку операцій у Чорному морі, швейцарський перевізник поки продовжує працювати через інші російські напрямки. Зокрема, йдеться про порт Санкт-Петербург на північному заході Росії.

Представник офісу компанії в Санкт-Петербурзі підтвердив, що всі вантажні операції в Новоросійську наразі повністю зупинені.

Війна у Чорному морі штовхає вгору світові ціни

Новоросійськ є одним із найважливіших торговельних хабів Росії для відвантаження зерна, нафти, вугілля та металу. Зупинка роботи найбільшого у світі перевізника в цьому порту створює серйозні затори та здорожчання логістики для російського бізнесу.

Загострення атак на комерційні судна й портову інфраструктуру у чорноморському басейні вже призвело до суттєвого скорочення судноплавства. Це підштовхнуло світові ціни на пшеницю до найвищого рівня за останні три роки.

Обмеження судноплавства також відчутно вдарили по російському експорту сталі та вугілля, змушуючи агресора витрачати більше коштів на складніші обхідні шляхи.

Тим часом один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у Кстово Нижегородської області – призупинив переробку сирої нафти після атаки безпілотника. Удар пошкодив кілька переробних установок, міжблокову інфраструктуру та загальнозаводські об'єкти.