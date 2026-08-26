Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.
Що сталося з російським НПЗ?
Уранці 26 серпня губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив про атаку безпілотника та пошкодження промислового об'єкта в регіоні. При цьому російська влада не називала підприємство, яке зазнало пошкоджень.
За інформацією джерел Reuters, атаковано було саме NORSI – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Попередньо відомо, що внаслідок удару були пошкоджені:
кілька установок, безпосередньо задіяних у переробці нафти;
міжблокова інфраструктура підприємства;
загальнозаводські споруди та обладнання.
Масштаб пошкоджень наразі остаточно не встановлений.