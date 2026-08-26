Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Що сталося з російським НПЗ?

Уранці 26 серпня губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив про атаку безпілотника та пошкодження промислового об'єкта в регіоні. При цьому російська влада не називала підприємство, яке зазнало пошкоджень.

За інформацією джерел Reuters, атаковано було саме NORSI – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Попередньо відомо, що внаслідок удару були пошкоджені:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

кілька установок, безпосередньо задіяних у переробці нафти;

міжблокова інфраструктура підприємства;

загальнозаводські споруди та обладнання.

Масштаб пошкоджень наразі остаточно не встановлений.