Официальный курс 15 октября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 9 октября.
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Официальный курс евро взамен составляет 44,95 гривны. То есть, цена упала на 29 копеек.
По состоянию на 16 октября курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,21 гривны,
- евро – 44,92 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 15 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,47 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,60 гривны.
Прогнозы относительно курса доллара в конце 2024 года
Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, в конце 2024 года курс доллара может подорожать до уровня 42,5 гривны за доллар.
Кроме того, Пендзин напоминает, что в бюджете на 2025 год средний курс заложен на уровне 45 гривен, а значит в конце следующего года, американская валюта может даже превысить этот уровень.
В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать – 47,5 гривны.
Обратите внимание! По таким расчетам 100 долларов могут стоить от 4 200 до 4 250 гривен в конце 2024 года.