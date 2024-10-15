Официальный курс 15 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 9 октября.

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Официальный курс евро взамен составляет 44,95 гривны. То есть, цена упала на 29 копеек.

По состоянию на 16 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 44,92 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,47 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,60 гривны.

Прогнозы относительно курса доллара в конце 2024 года

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, в конце 2024 года курс доллара может подорожать до уровня 42,5 гривны за доллар.

Кроме того, Пендзин напоминает, что в бюджете на 2025 год средний курс заложен на уровне 45 гривен, а значит в конце следующего года, американская валюта может даже превысить этот уровень.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать – 47,5 гривны.

Обратите внимание! По таким расчетам 100 долларов могут стоить от 4 200 до 4 250 гривен в конце 2024 года.