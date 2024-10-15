Офіційний курс 15 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна валюти зросла на 2 копійки проти 9 жовтня.

Читайте також Дешевше вже не буде: яку вартість доведеться платити за 100 доларів наприкінці 2024 року

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Офіційний курс євро натомість становить 44,95 гривні. Тобто, ціна впала на 29 копійок.

Станом на 16 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,21 гривні,

євро – 44,92 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,60 гривні.

Прогнози щодо курсу долара наприкінці 2024 року

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Пендзин, наприкінці 2024 року курс долара може подорожчати до рівня 42,5 гривні за долар.

Крім того, Пендзин нагадує, що у бюджеті на 2025 рік середній курс закладений на рівні 45 гривень, а отже наприкінці наступного року, американська валюта може навіть перевищити цей рівень.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В бюджет було закладено цифру середньорічного курсу на наступний рік. Тобто починати будемо із 42 гривень, а закінчувати – 47,5 гривні.

Зверніть увагу! За такими розрахунками 100 доларів можуть коштувати від 4 200 до 4 250 гривень наприкінці 2024 року.