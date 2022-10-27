Прежде всего, Инфляция – это рост потребительских цен. Об этом 24 каналу сказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.

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Чем объясняется рост инфляции и курса валют

Как отмечает Пендзин, в Еврозоне сегодня беспрецедентная инфляция – она двузначная. Такого там не было с момента введения евро. У них всегда инфляция была на уровне 0,5% годовых.

Украина является импортозависимой, отмечает эксперт по экономическим вопросам, мы достаточно много завозим в страну, в частности – горюче-смазочных материалов. Поэтому мы заимствуем европейскую инфляцию и прилагаем свою.

Когда мы говорим о 30% инфляции на этот год, мы должны понимать, что это интегральный показатель, состоящий из различных товаров и услуг, которые получает конечный потребитель, то есть мы с вами,

– отметил Пендзин.

Экономист объясняет, что инфляции по энергоносителям у нас нет. Цены регулируемые государством, поэтому ни на электричество, ни на газ они не изменились. Общая инфляция на уровне 30% объясняется тем, что у нас достаточно серьезно выросла продовольственная корзина.

По состоянию на сегодняшний день у нас инфляция 24,6%, а до конца года прогнозируют 30%.

Так, при 24,6% инфляции продуктовая корзина выросла на 30%, а когда она составит 30% – продукты подорожают на 38 – 39%.

"На самом деле сегодня основным драйвером инфляции является продовольственная корзина", – подчеркнул Олег Пендзин.

По его словам, среди других причин инфляции есть то, что с начала полномасштабного вторжения Национальный банк активно печатает деньги, чтобы перекрывать дефицит госбюджета. Министерство финансов выпускает военные облигации, выкупаемые Нацбанком, таким образом напечатанные деньги попадают в госбюджет.

С начала военных действий Нацбанк напечатал 315 миллиардов гривен. То есть это ничем не обеспеченные деньги, попавшие в обращение. И это стало одной из причин падения курса гривны, ведь достаточно много денег появилось на руках, – объяснил Пендзин.

Около 65 – 70% того, что было напечатано, добавляет он, рано или поздно попадает на валютный рынок. "Собственно курс доллара к гривне – одна из причин. Такое насыщение наличными приводит к росту цен на потребительском рынке", – подытожил экономист Олег Пендзин.

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